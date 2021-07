Välismaa lühiuudised

Soomes võidakse peagi kehtestada uued piirangud

Soome terviseameti (THL) juhataja Mika Salmineni sõnul on riigis alanud koroonaviiruse leviku neljas laine, mistõttu peaks valitsus uute piirangute asjus langetama otsuse juba sel nädalal. THL ise piiranguid kehtestada ei saa, kuid usutluses MTV Uutistele ütles Salminen, et peab seda vajalikuks. «Kui tahame juhtude vähenemist, pole meil muud võimalust,» lisas ta. Võimaliku restoranide sulgemise kasuteguri seadis ta aga kahtluse alla, öeldes, et nakatumisi lisandub rohkem eraüritustel. Eilsele eelnenud ööpäevaga registreeriti Soomes 461 uut koroonanakkuse juhtu. MTV Uutiset / PM