Välismaa lühiuudised

Prantsusmaa arvustas Türgi presidendi avaldust

Prantsusmaa välisministeerium süüdistas eile Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani provokatsioonis ja kooskõlastamata ühepoolses sammus, sest too oli pakkunud Küprosele kahe riigi lahendust. Erdoğan külastas teisipäeval Türgi vägede Küprosele sissetungi 47. aastapäeva puhul saare türgi kogukonda ja nõudis kahe riigi lahendust, viidates ÜRO aastakümneid kestnud tulututele jõupingutustele lõhenenud saare kreeka- ja türgikeelset kogukonda kokku viia. Lahenduse võti on pidada läbirääkimisi kahe võrdse riigi vahel, lisas Erdoğan. Prantsusmaa lubas tõstatada Küprose teema ÜRO Julgeolekunõukogus, mille eesistuja Prantsusmaa praegu on. AFP/BNS