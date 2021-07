Lõuna-Eestist pärit 14-aastane Elo on juba oma esimese koroonavaktsiini doosi kätte saanud. «Ootasin seda pikalt. Ma ei kartnud, sest teadsin, et see on vajalik ja see tuleb ära teha,» rääkis Elo Postimehele. Pärast esimest süsti ei olnud tal enda sõnul viga eriti midagi, käsi küll valutas, kuid see läks paari päevaga mööda.