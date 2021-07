Mupo likvideeris mitu kuud Toompeal pesitsenud hipilaagri

«See on ametlikult kogukonna ala. Nii nagu Kersti Kaljulaid palus Facebookis vabandust, nii oleme meie Facebookis kuulutanud, et see on kogukonna ala. See on kõigile inimestele, kes tahavad ükskõik mis suhtes meelt avaldada, ükskõik mille poolt või vastu,» selgitas Oja Postimehele