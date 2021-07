Värsked avamaal sirgunud pisikesed krõmpsud kurgijupid on hoopis teine tera kui vesisevõitu talvine kunstpäikese all sirgunud poekurk, kiidab toidublogija ja mitme kokanduskogumiku autor Mari-Liis Ilover, kel endalgi on aias kurgipeenar ja kes ootab suvist kurgiaega väga. Kuigi kurk pole eriline maitsepomm ja koosneb suuresti veest, lubab vilja värske ja neutraalne maitse tarvitada seda paljudes kooslustes. «Kurk on värske ja tervislik,» soovitab ta seda rohkelt ja mitut moodi süüa.