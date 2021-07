Triinu Võsu peab end suureks tomatisööjaks. «Ei ole midagi paremat küpsest tomatist, mis on äsja kasvuhoonest nopitud. Veel päikesest soojad ja imeliselt magusad,» räägib toidublogija ja hobikokk, lisades, et nii palju, kui ta mäletab, on tema peres tomatid alati oma aiast võtta olnud. Algul kasvatati neid kilekasvuhoones, hiljem juba klaasist kasvumajas.