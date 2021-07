Uute erilise vaibiga paikade vastu on mul kustumatu kirg. Tiksusin Telliskivis, kui seal veel peaasjalikult kohalik boheem saba sahistas, ja nautisin loojanguid Noblessneris, kui projekt oli alles poole peal. Kuid nüüd on need kohad kui küpsed viljapuud, mis tõmbavad suminaga ligi rahvahulki lähedalt ja kaugelt. Selline on elu loomulik ring. Ja omamoodi iluski. Aga kui otsid paika, kus kõik alles paljutõetavalt poollogu, tärkav ja arenev, ehe, haljas ja masside poolt avastamata, siis pista nina Kopli tagumisse otsa hästi ära peidetud Marati tänavale, Põhjala tehase hoovile. Seal on paiku parasjagu, mõni veel veidi tooreski. Kuid üks niitis mul jalad alt ning sulatas mu südame hõrgutavate saialõhnade ja eriliselt inimliku atmosfääriga. Karjase Sai on kasvanud pizzeria’ks ja mõnusamat söögikohta ei tea mina täna küll mitte kusagil!