Jutud sihiteadlikest rehvilõhkujatest pole kinnitust leidnud

Et auk oli just külje peal, tundus juhtunu Kauerile kahtlane ning ta otsustas võimalike rehvitorkajate kohta Facebooki avaliku sõnumi kirjutada. Nagu seesugustel puhkudel ikka, on see leidnud nüüd ohtralt jagamist ja kommenteerimist. Nii näiteks märkis Heli, kes palus ajalehes oma perekonnanime mitte avaldada, et eelmisel aastal tuli temagi laps mitmel korral Tartu kesklinnast koju tagasi ratas käekõrval, sest rehvidesse olid arusaamatul moel augud tekkinud. Et tegu võis olla vandalismiga, hakkas ta kahtlustama alles nüüd, mil Mark Kaueri postitust luges.