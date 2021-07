Lõunanaabrite lugupidamisavaldusena meie pealinna suhtes on Riias juba paar aastat ootamas üks isevärki lõbustusoaas: Tallinna tänava kvartal, mis ilma kättejuhatuseta tänavalt väga silma ei paista.

Riiga pääseb Tallinnast lisaks autole kas bussi või – miks mitte – ka lennukiga. Näiteks juuli viimasel nädalavahetusel jäävad busside üheotsahinnad vahemikku 12–16 eurot, lennupilet samaks ajaks on võimalik soetada umbes 60 euro eest. Lätti pääsemise eeldus mistahes liikumisviisi puhul on esiteks elektroonilise ankeedi, Covidi-passi täitmine aadressil covidpass.lv mitte kauem kui 24 tundi enne riiki sisenemist. Teiseks tuleb ette näidata vaktsineerimistõend, sealjuures teisest doosist peab olema möödas vähemalt 15 päeva. Seda muidugi juhul, kui on soov kohale saabununa mitte isolatsiooni jääda. Nii Covidi-pass kui ka vaktsineerimistõend tasuks igaks juhuks ka välja printida ning mõlemat kogu aeg kaasas kanda: mitmed toidukohad ja meelelahutusasutused ilma nendeta uksest kaugemale ei lasegi. Uksi, millest Riias olles tahaks ilmtingimata sisse pääseda, jagub ohtralt.