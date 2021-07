Välismaa lühiuudised

Venemaa süüdistab Ukrainat MH17 hukus

Venemaa väitis Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatud kaebuses, et vastutus 298 inimelu nõudnud Malaysian Airlinesi lennu MH17 allatulistamise eest 2014. aastal Donbassi kohal lasub Ukrainal, kes ei sulgenud lahingutegevuse ala kohal oma õhuruumi. Samuti väitsid Vene prokurörid, et Ukraina relvajõudude suurtükituli on Lõuna-Venemaal tapnud inimesi. Ukraina nimetas väiteid Venemaa propagandaks. Rahvusvahelise juurdluse järgi pärines reisilennuki kukutanud rakett BUK Vene armee 53. õhutõrjebrigaadist ja selle tulistasid välja Venemaa toetatavad separatistid. AFP/Interfax/BNS