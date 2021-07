Elron teatas eelmisel nädalal, et alates 26. juulist tuleb Elroni rongides osta jalgrattale eraldi pilet. Niimoodi tahab ettevõte vähendada rongiga veetavate jalgrataste arvu. See koos Elroni juhatuse liikme Ronnie Kongo väitega, et jalgratturite rongist välja tõrjumine olevat peale kõige muu ka keskkonnasäästlik, ajas jalgratturitel harja punaseks ja pani sotsiaaldemokraadid meeleavaldust korraldama