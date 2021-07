Pritson ei kavatse inimeseõpetuse õpetajana oma maailmavaatest loobuda

Pritson on peamiselt tuntud endise telenäona. Paljud teavad teda ka kui elustiili-treenerit, kes seostab vaktsiine autismiga, ja kes on sõna võtnud maskivastaste meeleavaldusel ja ühtlasi seadnud küsitavuse alla riigi koroonastatistika.

Anonüümsust palunud lapsevanem, kelle laps arvatavasti uue õpetaja käe all õppima hakkab, üleliia ei muretse, kuid tunnistab, et olukord tekitab ärevust. Kool ei ole vanemaid eraldi teavitanudki. «Jama oleks see, kui ta hakkaks klassile mingit jura ajama,» nentis ta. Kui aga uus õpetaja järgib õppekava ja õpetab vaid oma ainet, ei ole anonüümsust palunud lapsevanema hinnangul probleemi. «Kui ta ilmselt juba õpetajana töötaks, siis võimalik, et ta oleks oma seisukohtade väljendamisel ka ettevaatlikum,» oletas ta.