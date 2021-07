Eesti lühiuudised

Mihkelson kritiseerib USA-Saksa Nord Stream 2 kokkulepet

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) kritiseerib Ameerika Ühendriikide ja Saksa liidri kolmapäeval saavutatud kokkulepet, mis lubab valmis ehitada Venemaalt Saksamaale kulgeva gaasijuhtme Nord Stream 2. Mihkelson teatas, et arutas oma Leedu ja Läti kolleegiga võimalikku ühist reageeringut president Joe Bideni ja kantsler Angela Merkeli sõlmitud memorandumile, sest see on juba tekitanud liitlaste seas rahulolematust. ERR