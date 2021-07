Võib-olla tuleb see legenditumedus asjaolust, et Islandi maastik on apokalüptiline: laavaväljad on täis teravaid kive, võimsad kosed kohisevad aukartust äratavalt ning «turistidele huvipakkuvais kohtades» kipub tuul kandma näkku silmi kipitamapanevat punakat Marsi-tolmu. Viimase vastu on mõistlik panna ette päikseprillid (aksessuaar, mille kaasavõtmisele sageli ei mõelda, sest Islandi taevas on ju reeglina lauspilvine), kuid kuidagi ei saa sulgeda nina: vulkaaniliselt aktiivsemais piirkondades reedavad väävlihõng ja suurtest maapinnavistrikest väljavisisev kuum aur, et magma põrgukatlad mulksuvad kusagil üsna lähedal jalgade all.