Nordkapi uusmudel Airborne 7 on norrakate vastus lõbusõidupaatide turusektorisse tunginud jäigapõhjalistele täispuhutavate parrastega paatidele ehk RIBdele. Miks peaks keegi endale soetama päästepaadiks või purjetamistreeneritele disainitud kiire kummipaadi, ei anna selget vastust ei paaditootjad ega müüjad. Moevärk. Pehmetel pontoonidel on hea istuda, kuid need kardavad õngekonksu ja võtavad paadi laiusest lahmaka ruumi vähemaks. Tõsi, ujuvus on hea ja parras ei vaju vette ka siis, kui ühel pontoonil on seitse meest ja pudel rummi.