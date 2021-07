Livia Ulman ja Andris Feldmanis: vahel mõnuleme mõlemad korraga meeleheites

Koos kirjutamine on üks müstiline asi, mis pole kuigi sage. Kust see teie puhul pihta hakkas?

Livia: Eks millalgi siis, kui saime aru, et me mõlemad tahame kirjutada. Pikalt oli mingisugune blokk peal, polnud julgust. Aga miks just film? Erinevad asjad said kokku. Andris töötas filmikriitikuna, minu isa Mihkel [Ulman] kirjutab stsenaariume. Tema mingi hetk andis meile ka katsetada. Nii me alustasime, oli vist nii?

Andris: See oli kuidagi loomulik asjade käik. Mina ausalt öeldes ei mäletagi enam, kust see tuli.

Livia: Aga ta ei tulnud tühjast kohast. Mina olen alati tahtnud kirjutada, aga selleni, et reaalselt hakata kirjutama – sinna läks ikkagi aega. Võiks öelda, et meie jaoks oli deus ex machina see, et isa andis võimaluse. Ma ei tea, kui kaua me muidu munema oleksime jäänud, kui meile ei oleks sellist selget pöördumist tulnud.