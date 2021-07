Kuidas laisklemist selgeks saada?

Isegi nende hulgas, kes sel ilusal suvel randa jõudsid, tegid mõned seda nagu tööd: mina pean kindlasti olema kõige pruunim. Veel pruunim kui Ene! Oeh, pingutan edasi, grillin ennast veel paar tundi. No mis puhkus see on?

Kui palju sina enda jaoks aega võtad? Mis on selline puhkus, mis sind ennast laeb? Uurisime kasulikke soovitusi tuntud kaunitaridelt, kelle sära ja kestev noorus kinnitavad, et nemad seda peent puhkamise kunsti tunnevad. /jätkub/

Anna Elam on nelja poja ema ning Laulasmaa LaSpa omanik, kes on võtnud naistele puhkama õpetamise oma südameasjaks. Ta teab omast käest, kui lihtne on naisterahval kõigi teiste vajadused ja kohustused iseendast ettepoole seada, kuid see maksab nii vaimses kui ka füüsilises tervises kiiresti kätte. «Need on tegelikult igapäevased väikesed sammud õnnelikuma ja tervislikuma elu suunas, mis toovad suure muutuse,» teab särav ja heas vormis naine. Aga millised muutused siis? Anna Elam tõi välja mõned teaduslikult tõestatud faktid, mis kinnitavad: aeg iseendale tasub ära: