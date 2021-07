Hea kodu peegeldab elanike nägu

Arhitektuur kõnetab eri kategooriates, tuues esile sügavaid emotsioone ja pakkudes erilisi kogemusi. Ruumiprotsesside mõistmine eeldab ruumitarkuse olemasolu, arhitekti ja arhitektuuriajaloolase pilgu kõrval on tavainimese vaade ning eelnimetatud enamasti ei kattu. Või siiski, kui tegemist on majadega, kus võib ennast hetkega tunda nagu kodus.

Meil kõigil on paljuski kattuv arusaam hubasest kodust. Olgu mõjutajaks eesti taluarhitektuur, traditsioonilisusest kantud viilkatusega elumajad, ehedate materjalidega Pätsi-aegsed interjöörid jne.

Ruumil on märkimisväärne mõju, esteetilist elamust pakkuv arhitektuur õilistab hinge ja võib muuta inimest paremaks, kui on oskust seda hinnata. Usaldus tellija ja arhitekti vahel on oluline, viimane peab tunnetama uue kodu omanike vajadusi, hubasust hakkavad elanikud aga ise edasi looma.