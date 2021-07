Punnseisus presidendikandidaat tuuritab mööda Eestit

Tartu kesklinnas, Põlluaasa tuuri «Eesti rahva president» esimeses peatuspaigas on elu vilgas. Mõnisada meetrit eemal on kolhoosiaegade Eesti menuansamblist Suveniir tuntud abielupaar Sirje ja Rein Kurg rahva tantsule saanud. Tööpäev on just lõppenud. Raekoja platsi kõrtsides tõusevad õlleklaasides pinnale gaasimullid.