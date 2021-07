Pudelipost pandi teele Ristna Surfiparadiisist, kust on läbi aastate pandud teele juba sadu pudelisõnumeid. Storharuni väikelaiul leidis pudeli eile rootslanna Clarissa Köhler, kes Ristna Surfiparadiisi omanikule Paap Kõlarile e-kirja teel kinnitas, et saadetis on lõpuks kohal.