Ministri terviseandmete avaldamine pole mingil moel seadusega reguleeritud

«Ma ei saa garanteerida, et vaktsiinisüst sobib kõigile. See peab olema inimese enda otsus, läbimõeldud, arstiga konsulteeritud,» sõnas Ott. Tööinspektsioon leiab aga, et minister peaks andma inimestele eeskuju.

Ott selgitas, et tema sõnum ei ole mitte kunagi olnud see, et ei peaks vaktsineerima või et ei tohiks vaktsineerida, vaid see, et see peab olema läbimõeldud otsus. «Iga inimese enda vastutus,» ütles Ott.