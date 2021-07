«Nakatamiskordaja oli neljapäeval ja reedel 1,4 peal. Neljapäeval tuli juurde üle 100 nakatunu,» selgitas Fischer ja lisas, et see võib olla ka ajutine kõikumine. «Aga üle 1,2 on nakatamiskordaja R olnud juba pikemat aega.» Ometi ka esmaspäeval oli kordaja endiselt 1,4 juures. «Inglismaal oli nakatumiskordaja kõrgel, nüüd see langeb, ent meil kahjuks pole mingit langust,» nentis teadlane.