Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna nooremteadur Maria Vikentjeva ütles, et kõige tuntumad puukidelt saadavad nakkushaigused on puukborrelioos ja puukentsefaliit. «Samuti esineb meil teisi puukidega ülekantavaid baktereid, mis tervetel inimestel põhjustavad peamiselt asümptomaatilise või väga kerge gripi taolise kuluga haigusi, kuid eakatel või nõrga tervisega inimestel võivad põhjustada erinevaid tervisehäireid. Need on näiteks anaplasmoos, puukriketsioos, neoerlihhioos ja Borrelia miyamotoi haigus ehk puukidega levivad taastuvad palavikud,» lausus ta.