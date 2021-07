Tapetud Haiti presidendi julgeolekuülem vahistati

Haiti politsei teatas, et vahistas 7. juulil tapetud presidendi Jovenel Moïse’i julgeolekuülema Jean Laguel Civili, keda kahtlustatakse osalemises presidendi tapmise vandenõus. Viimastel andmetel on kehtestatud riigist lahkumise keeld veel neljale presidendi julgeoleku eest vastutanud ametnikule. Mõrva üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid värskelt ametisse nimetatud peaminister Ariel Henry on lubanud riigipea tapjad kohtu ette tuua. AFP/AP/BNS