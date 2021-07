Peaminister Kallas: mina ei tea, kas Anneli Ott on vaktsineeritud

Peaminister Kaja Kallas (RE) rääkis intervjuus Postimehele, et ka tema ei tea, kas kultuuriminister Anneli Ott (Keskerakond) on vaktsineeritud või mitte. Peaministri sõnul Oti väljaütlemine valitsuse tööd ei mõjuta ning ta rõhutas, et kabineti seisukoht on ühtne – vaktsineerimine on vajalik, et ühiskonda avatuna hoida. Otilt tagasiastumist ei oodata.