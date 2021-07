Eile pidas riigikogu Estonia laevahuku uurimise toetusrühm koosoleku, kus uuringute senisest käigust andsid aru uuringute juht Rene Arikas ja peaministri ülesannetes Jaak Aab. Arikase sõnul on palju vajalikku informatsiooni pea 30 aasta tagusest laevahukust puudu, uurijad aga vajavad toimunust võimalikult täpset ettekujutust. Eeluuringutel kasutatud allveerobotiga ei saanud auto- ja välistekkidelt täielikku infot. «Sellise aparatuuriga ei olnud sisenemine ohutu. Selleks on vaja teistsugust tehnoloogiat,» nentis Arikas ja lisas, et põhiuuringute tarbeks tahab ta tehnoloogia ka välja vahetada.