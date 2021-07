Teenindussektor peab hakkama klientidelt nõudma vaktsiinitõendi olemasolu

Te ütlesite mais Postimehe otsesaates, et juunis saavad vaktsiinipassi kasutusreeglid paika. Kas need on tänaseks paigas või ei ole?

Tegelikult said reeglid juunikuuks paika. 14. juunist kehtis pass kontrollitud üritustele, kus ülemist piirmäära ei olnud. Mõned ettevõtjad kasutasid seda võimalust. Näiteks võin tuua Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri avakontserdi. Pärast seda aga nakatumine Eestis langes ja piiranguid ei olnud sellises mahus vaja enam rakendada. Nüüd, kolmanda laine alguses on selge, et ainus toimiv viis viiruse kontrollimiseks on vaktsineerimine.