Eesti lühiuudised

Korraldamatus sundis Kallast puhkust katkestama

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) katkestas teisipäeval puhkuse ja läks tagasi tööle, sest riigikontrolli analüüsi kohaselt on tõsised probleemid vaktsineerimise korralduses. «Riigikontroll nendib, et meie ladudes seisab tuhandeid kasutamata vaktsiine – nädalataguse seisuga koguni üle 170 000 doosi Pfizeri ja Moderna vaktsiini. Samal ajal on üle Eesti sadu tuhandeid inimesi, kes tahavad ja vajavad vaktsiini, kuid mingil põhjusel pole seda saanud. See on lubamatu olukord,» teatas Kallas. Peaminister märkis, et vaktsineerimise korraldus on varemgi tekitanud tõsiseid küsimusi, mistõttu ta on pidevalt nõudnud sotsiaalministeeriumilt ülevaateid ja tegutsemist.