Jesse: suured vaktsineerimiskeskused võivad sügisel uksed sulgeda

Valitsus peaks tervise- ja tööministri Tanel Kiige (Keskerakond) sõnul sel nädalal avalikustama riigi täiendatud vaktsineerimisplaani, mis annab aimu, kuidas on vaktsineerimine korraldatud sügisel, ja vaatama ka järgmisesse aastasse.

Jesse ütles Postimehele, et uus plaan sõltub sellest, milline on täiskasvanud elanikkonna vaktsineerimise hõlmatus septembri keskpaigaks ehk kas on saavutatud 70-protsendiline vaktsineeritus.