Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas ütles, et Tõlluga juhtunu ei olnud väga raske laevaõnnetus, kuid selle kohta seni kogutud andmete ning TS Laevad OÜ-lt saadud informatsiooni põhjal otsustati siiski algatada ohutusjuurdlus, et selgitada välja laevaõnnetuse asjaolud ja põhjused. Praegu kogub OJK lisaandmeid, et saada toimunust võimalikult üksikasjaline ülevaade. «Osa küsitud andmeid on puudu ja/või neid ei ole hetkeseisuga esitatud. Selle tõttu ei ole meil seni täpset ülevaadet õnnetusele eelnenud perioodist ega õnnetuse hetkest,» lausus Arikas.