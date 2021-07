Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ivar Jurtšenko sõnul on keskmiselt probleeme umbes 0,4 protsendi kaugloetavate arvestite tööga. Kuivõrd Elektrilevi haldab suurusjärgus 690 000 kaugloetavat arvestit, on töö keskmises ajahetkes häiritud umbes 3500 aparaadil. Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul võetakse tõsisemalt luubi alla need arvestid, millega side on olnud katkenud üle 21 päeva, sest praktika on näidanud, et osaliselt on häired ajutised või ka hooajalised ning side taastub ise mõne aja möödudes. Kui jätta kõrvale juhtumid, kus tarbija on näiteks peakaitsme välja lülitanud ja arvesti seetõttu ilma sideta jätnud, osutub probleemi põhjuseks sageli mõni defektne või kodukasutusse sobimatu elektriseade tarbija enda või hoopis naabri korteris.