Täna toimub parlamendierakondade esimeeste virtuaalne kohtumine presidendivalimiste teemal. Sotsiaaldemokraatide esimehe Indrek Saare sõnul on tegemist esimese korraga, mil kõik parlamendierakonnad sel teemal ühiselt nõu peavad. «Nagu valdavale osale ühiskonnast, tundub ka meile, et see protsess on veninud juba liiga pikaks. Oleks võinud juba ammu jõuda sinnamaale, et laiemas ringis asja arutada,» nentis ta.