«Mu naine on tubli ja korralik, aga nii jahe...» Umbes nii kõlab kõige sagedasem kaebus, mida muidu igas mõttes eeskujulike eesti naiste suunas saadetakse. Ja teate mis – see leige tüdruk võib olla tegelikult tuline tiiger, lihtsalt see naine on lukus! Pole mingit vajadust sellega leppida. Iga naine saab oma seksuaalsuse valla päästa ja selleks on tõhus otsetee – tants! Tegelikult pole isegi vahet, mis tüüpi tants, uuringud kinnitavad, et igasugune tants mõjub. Isegi rahvatants paneb vere vemmeldama. Aga kui astuda julge samm erootilise tantsu maailma ning päästa puusad liikuma, saab valla ka igas naises uinuv meelas seksijumalanna!