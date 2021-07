Itaalia võit! Jälle! Seekord stiilipunktidega

Olümpiat saab vaadata mitmel moel. Esmalt tahame muidugi elada kaasa meie atleetide vägevatele saavutustele ja siin oleks patt nuriseda: Eesti tipud näitavad kõva taset ja juba on medaliarvegi avatud! Kuid teisalt pillub see kamaluga väärt ideid, kuidas sportlikku riietust stiilsemaks muuta. Ka vabaajamoes annab olümpia selgelt tooni. Nopime välja parimad palad: siin sulle seitse kõvemat hitti, milleta aktiivne suvitamine on edaspidi võimatu.