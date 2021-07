On selge, et tootmine ja tarbimine lihtsalt ei saa kasvada lõpmatuseni või et teatav sundus on keskkonnakaitses tahes-tahtmata vajalik.

Kuid iga asjaga on nii, et kui üledoseerid, siis võib lõppeda halvasti. Nii on see ka n-ö «rohepöördega». Lauri Vahtre on oma arvamusloos, vastupidiselt Marko Kaasiku arvamusele, väga tabavalt võrrelnud eurobürokraatide hurra-eufoorias tehtavaid otsuseid NSVL-aegse plaanimajandusega. Keegi ei sea küsimärgi alla vajadust kaitsta loodust ja käituda heaperemehelikult. Olulisem on, kuidas seda teha soovitakse.