Haigestumise kasv jõuab väikese viivitusega ka haiglatesse. Riigi vaktsineerimistegevust on praeguseks kritiseerinud peaaegu kõik: riigikontrolli hinnangul kulgeb kaitsepookimine sihitult, omavalitsusjuhid kurdavad, et kaitsesüstid ei jõua maainimesteni, erasektor on hämmingus, kui nirult on neid kaasatud, haridustöötajatel pole kooliaasta eel aimugi, mis sügisel saama hakkab. Niisiis, päris palju on tegemata