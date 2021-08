Ekspeditsiooni liikmed said loa Gröönimaal maale minna

Tutvumist selle maailma suurima saarega alustatakse Tasiilaqi asulast (umbes 2000 elanikku). See on Gröönimaa idaranniku suurim linn, mis asub u 100 kilomeetrit põhjapolaarjoonest lõuna pool. Lähipäevadel külastatakse veel selliseid pisemaid külasid nagu Kulusuk ja Kummiit.

«Jäämäed hakkasid me teele jääma umbes 120 miili enne rannikule jõudmist,» ütles ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli. Mõned neist olid hiiglaslikud, aga palju oli meres ka väiksemat jääsodi, nii et silmad tuli hoida pidevalt laevaradaril ja silmapiiril. «Mitmekümnete meremiilide kaupa ujusid me kõrval ka tohutu suured heeringvaalad. Kogu siinne loodus oma liustike ja teravate mäetippudega on vapustavalt võimas. Esimesed päevad Gröönimaal on olnud ülihuvitavad, kurvaks teeb vaid inuitide üliränk alkoholisõltuvus, mis igal sammul silma jääb,» rääkis Pruuli.