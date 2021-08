Eesti lühiuudised

Eesti ja USA hakkavad infot vahetama Leedu piiril toimuva kohta

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm pidas reede õhtul telefonikõne USA poliitika küsimuste asekaitseministri Colin Kahliga, et arutada Leedu-Valgevene piiril toimuvat. Kahl ja Salm leppisid kokku alustada regulaarset infovahetust Leedu-Valgevene piiril toimuva kohta, et vältida sündmuste eskaleerumist olukorras, kus Venemaal ja Valgevenes algab peagi lääne vastu suunatud suurõppus Zapad 2021 ning Ukraina piiril on endiselt sinna kevadel viidud Venemaa relvajõudude üksused. PM