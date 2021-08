Kes vastutab? Kohtuprotsess lapsele peale kukkunud garaažiukse üle on lõpusirgel

Pärast keerulist uurimist on kohtu all kaks hooldusfirma Wiru Uks Tallinn OÜ töötajat Ruslan ja Jevgeni, kes viimati hooldasid garaažiust kaheksa kuud enne õnnetust. Nimelt selgus, et ukse kukkumise põhjustas purunenud tasakaaluvedru ja puuduv purunemiskaitse. Ukse võimalik rike andis endast märku aga juba mõni päev varem.