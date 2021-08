Erm ja Tilga debüteerivad Tokyos

Kui Eestit on on Ermi sõnul alati auasi esindada, siis Tokyos võistlemist mõtestab ta omaette kõrgema klassina. Tema tee olümpiarõngaste alla pole olnud lihtne, sest veebruari lõpus saadud pöiavigastus lõi kevadise ettevalmistusperioodi sassi. «Neid asju arvestades on enesetunne ja vorm täitsa head. Mõne ala olen pidanud ümber mängima, aga suuri raskusi ei tohiks tulla. Viimastel nädalatel tegime veel palju tööd ja kõik võimalused ettevalmistuseks olid head,» täpsustas Erm. Nimelt ei ööbi tema ega Tilga olümpiakülas, vaid treeningulaagris Jaapani linnas Sakus.

Kogemus enne kõike

Et teha võimalikult hea sooritus, on Erm otsustanud mitte sihtida mõnd konkreetset kohta või punktisummat. «Peaasi, et saan pärast tulemuse üle uhke olla.»

Ka Tilga sõnas, et tahab ennekõike võistlust nautida. «Olümpial tahaks kindlasti teha isikliku rekordi ning miinimumeesmark, millega rahule võiks jääda, on 8300 punkti,» lisas ta.

Lisaks kahele tartlasele läheb Eesti eest võistlustulle mullu maailmameistrivõistlustelt hõbeda teeninud kümnevõistleja Maicel Uibo. Tema rekordist (8604 punkti) on Karel Tilga praegu maas 120 ja Johannes Erm 159 punktiga. Kõik kolm treenivad Ameerika Ühendriikides Kreeka juurtega treeneri Petros Kyprianou käe all.

Treener on lootusrikas

Kyprianou oli enne võistlust nende kolme suhtes lootusrikas. «Eestlased on valmis! Johannes tegi isikliku rekordi Texases 41 soojakraadiga ja samasuguse niiskusega nagu siin, Tokyos. Ma ei usu, et ilm neist kedagi segaks, kõik on sitked kutid,» rääkis treener.

Kümnevõistlusel läbitakse kahe päevaga kümme ala: 100 meetri jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, kõrgushüpe, 400 meetri jooks, 110 meetri tõkkejooks, kettaheide, teivashüpe, odavise ja 1500 meetri jooks.