Minister märkis, et viimastel nädalatel ​on Covid-19 epidemioloogiline olukord halvenenud ja nakkuse levik kiirelt laienenud: 29. nädalal lisandus 645 uut Covid-19 juhtu, mis on eelneva nädalaga võrreldes 72-protsendine kasv. Kiik ütles, et elanikkonna vaktsineerimine on tõhus ennetusmeede, et epideemia jätkuvat levimist ja tervishoiusüsteemi ülekoormust vältida. «Seetõttu on elanikkonna vaktsineerimisega hõlmatuse võimalikult kiire suurendamine oluline,» tõdes Kiik ja lisas, et haiglavõrgu haiglate ja perearstide ressurss on praegu osas Eesti piirkondades ebapiisav ning arstid pikast epideemiast kurnatud.