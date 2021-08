Välisministeerium: konsuli tabamist kujutav film on meisterlik lavastus

Kolmapäeva õhtul väitis Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB), et Eesti konsul Peterburis Mart Lätte, kes võeti juuli alguses kinni, olevat tundnud huvi Venemaa plaanide vastu Arktikas ja olevat saanud salajast informatsiooni ühelt Vene kodanikult, aga Eesti välisministeerium väidab, et Lättet kujutav video on meisterlik lavastus.