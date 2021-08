Riho Terras: pagulane võib olla hübriidsõjas täpselt sama ohtlik relv kui klassikalised sõjavahendid

Valgevene juht Aljaksandr Lukašenka (keda lääneriigid enam ei tunnista riigipeana) muutub päev-päevaga järjest julgemaks. Viimati hoiatas ta Leedut, et toob Lähis-Idast kohale radikaalsed relvastatud moslemid. Põhimõtteliselt ähvardatakse roheliste mehikestega. See tähendaks ju sõda?

Loomulikult. Seda tuleks vaadata juba suuremas strateegilises plaanis. Alates külma sõja lõpust on tunda, et nii-öelda kolmanda maailma demokratiseerimine,ehk väärtuste ülekandmine ei ole õnnestunud. Sealne rahvastik kasvab pidevalt ja surve piiridel on reaalne. Meil on läbi aastate olnud nii-öelda immigratsioonikriise, mis panid proovile vana maailma riigid. Ameerikas ei ole teistmoodi – surve Mehhiko piiril on samasugune. Maailm ei ole valmis selle probleemiga tegelema.