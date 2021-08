Kaitseväe orkestri kaotamine viib selle kauase juhi poliitikasse

Eesti kaitseväe orkester on teile väga südamelähedane. Kas loodate poliitikasse minnes seda teemat üleval hoida ja orkestri olukorda parandada?

Aga loomulikult! Ma loodan, et Eestis saavad olulistel teemadel kaasa rääkida ka teised, mitte et kõike otsustab üks kindral.

Kas märgid, et orkester võib sattuda kärpe alla, olid õhus juba enne selle aasta kevadet?

Sellest on ikka varem ka räägitud, kuid alati on jõutud sinnamaale, et aitab sellest jutust küll. Kuid seekord siis ei aidanud. Nüüd oleme ainus riik, kus ei ole sõjaväeorkestrit. Palju õnne meile!