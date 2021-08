Sille (teema delikaatsuse tõttu on loos kasutusel vaid eesnimed – toim) elab Türil oma nelja lapsega, kellest suurematel on vanust 10 ja 13, väiksematel aga vaid kolm ja neli aastat. Kahe noorema – kolmeaastase poisi ja nelja-aastase tüdruku – hooldusõiguse üle on nende vanemad, Sille ja Kunnar, kohtuuksi kulutanud juba üle kolme aasta, kuid lahendust ei ole siiani leitud.