Välismaa lühiuudised

Nausėda tahab Erdoğaniga rändekriisi arutada

Leedu president Gitanas Nausėda ütles, et on valmis arutama migratsioonikriisi lahendamise võimalusi oma Türgi kolleegi Recep Tayyip Erdoğaniga. «Mul peavad olema selleks teatud läbirääkimiste argumendid ja ma loodan need peatselt saada,» ütles Leedu riigipea uudisteportaalis 15min.lt avaldatud intervjuus. Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis käis Ankaras juuli keskel. Ta ütles siis, et Türgi on valmis vähendama lendude arvu Valgevenesse, tuvastama transiitmigrandid ning uurima ja blokeerima nende reisimise teid. Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus teatas, et kutsus välja Valgevene esindaja Brüsselis. «Valgevene peab pidama lugu oma rahvusvahelisest kohustusest võidelda ebaregulaarse migratsiooni, inimkaubitsemise ja migrantide smugeldamise vastu,» ütles teenistuse esindaja. AFP/BNS