Kairit Potisepp on veendunud, et kodu peab olema parim paik maailmas, kus taastuda ja ennast laadida. FOTO: Eero Vabamägi

Hea sisekujundaja silma kujunemisel on määrav roll keskkonnamõjul. Sisustuspoe Homeart looja Kairit Potisepa sõnul on teda mõjutanud nii nõukogude aja kohta ebatavaliselt sätitud lapsepõlvekodu kui ka õrnas nooruses elu Rootsis. Õismäe paneelmajas üles kasvanud Kairit ütleb, et tema lapsepõlvekodu oli nõukogude aja nappidest ­vahenditest hoolimata kaunis ja sätitud. «Toona olid paljudes kodudes tavapärased sektsioonkapid, nii ka meil, aga poest ostetu asemel olid need valmistatud täispuidust ja eritellimusel.»