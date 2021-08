Ristmikult jälgivad meid huviga kohalikud gangsterid, kelle olek on nagu Valeri Kirsil Miss Estonia bikiinivoorus. Nende kehakeel ütleb selgelt: see on meie tänav, meie korraldame siin asju. Üks gangsteritest tuleb tüdrukuga ligi. «Mina olen Ken,» teatab ta. «Tere, Ken, tema on ka Ken,» osutan Ken Saanile, «ja mina olen Ken.» Seejärel tutvustan meie kohalikku sõpra Adamit: «Tema on ka Ken.» Gangster-Ken naerab, lööme nukke kokku. Ma ei suuda meenutada, millest Ken (Saan) ja Ken (gangster) Bolti saabumiseni rääkima jäävad, aga tõenäoliselt oleks see päev saanud minna halvemini, kui me oleks keset 500 000 elanikuga muldonnidest slummi käitunud hirmunud turistidena.