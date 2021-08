Kui rääkida Haeska juhtumist, siis on väga oluline aru saada, et politsei ei tea sündmuskohale jõudes, kas mängus võib olla relvi, kui palju võib seal veel olla inimesi, kas need inimesed on kurjategijad või ei jne. Meie oleme teiega hetkel väga turvalises keskkonnas, meie ees on klaas vett ja arvuti ja me vestleme rahulikult, aga politseinikud ei tea, kes on nurga taga, kuidas on meelestatud teised kohapeal olevad inimesed. Ma ei hakka hinnanguid andma, sest kõik asjaolud mängivad rolli. Ja politseinik peab lõpetama ründe. Kõik. FOTO: Madis Veltman