Eesti naine, kes asub juhtima 77 miljonit luterlast

Burghardt on ses ametis üldse esimene inimene Ida- ja Kesk-Euroopast, samuti esimene naine. Uurime, kas on olemas nn naisvaimulike-problemaatika. Milline on üldse kiriku koht aina enam ilmalikumaks muutuvas maailmas?

Kui leppisime kokku intervjuud, kasutasite kõnekujundit, et olete juba sada intervjuud seoses Luterliku Maailmaliidu (LML) juhiks saamisega andnud – et see on olnud nagu pingetaluvuse test.